Форвард «Миннесоты» Капризов установил уникальное достижение

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым игроком в истории команды, которому удалось набрать 20 очков в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на странице пресс-службы лиги в Twitter.

В матче регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс» (4:3) россиянин отметился заброшенной шайбой.

Капризов принял участие в 24 матчах. В его активе семь голов и 13 передач при показателе полезности »+5».

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее сообщалось, что Капризов был признан второй звездой матча.

A @mnwild player is the first rookie to reach the 20-point mark in a season for the first time in franchise history. #NHLStats https://t.co/AeyfEsn9qC