Капризов признан второй звездой матча «Миннесота» — «Вегас»
Антон Борисов
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте лиги.
Встреча, прошедшая в Сент-Поле на арене «Эксел Энерджи-центр», завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Российский нападающий отметился заброшенной шайбой.
Первой звездой матча признан форвард «Миннесоты» Йоэль Эрикссон Эк, оформивший дубль.
Третьим стал защитник «Уайлд» Карсон Суси, завершивший матч с показателем полезности »+1».
Ранее сообщалось, что Капризов набрал 20-е очко в дебютном сезоне в НХЛ.