Капризов набрал 20-е очко в дебютном сезоне в НХЛ
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 20-е очко в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Россиянин отличился в третьем периоде матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс». Результативными передачами отметились Матс Цуккарелло и Ник Бьюгстад.
Капризов принимает участие в 24-м матче. В его активе семь голов и 13 передач при показателе полезности »+5».
Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Ранее сообщалось, что Капризов был признан первой звездой матча с «Аризоной Койотс».