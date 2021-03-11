Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил 120-й мяч в Лиге чемпионов.

В ответной встрече 1/8 финала против «Пари Сен-Жермен» аргентинец отправил мяч в ворота соперника дальним ударом из-за пределов штрафной площади.

Рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов принадлежит нападающему туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, на счету которого 134 забитых мяча.

Встреча между «ПСЖ» и «Барселоной», прошедшая в столице Франции на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 1:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду впервые за 16 лет не сыграют в 1/4 финала Лиги чемпионов.