«Барселона» впервые с 2007 года не смогла выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

«Барселона» не смогла выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2006/07.

10 марта каталонский клуб на стадионе «Парк де Пренс» сыграл вничью с «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала турнира и по сумме двух встреч вылетел из плей-офф.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В сезоне-2006/07 сине-гранатовые по сумме двух встреч уступили «Ливерпулю» (1:2, 1:0).

Ранее сообщалось, что капитан «Барселоны» Месси и форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 2005 года.