Названы лучшие голы 27-го тура АПЛ
Харитон Сергеев
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Названы лучшие голы 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Самым красивым признан удар игрока «Тоттенхэма» Харри Кейна, который отправил мяч в сетку в поединке против «Кристал Пэлас».
Также в пятерку лучших попали голы Келечи Ихеаначо («Лестер»), Че Адамса («Саутгемптон»), Марио Лемина («Фулхэм») и Люка Шоу («Манчестер Юнайтед»).
Ранее голкипер «Эвертона» Робин Ольсен стал жертвой вооруженного ограбления.