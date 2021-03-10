Названы лучшие голы 27-го тура АПЛ

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Названы лучшие голы 27-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Самым красивым признан удар игрока «Тоттенхэма» Харри Кейна, который отправил мяч в сетку в поединке против «Кристал Пэлас».

Также в пятерку лучших попали голы Келечи Ихеаначо («Лестер»), Че Адамса («Саутгемптон»), Марио Лемина («Фулхэм») и Люка ШоуМанчестер Юнайтед»).

Ранее голкипер «Эвертона» Робин Ольсен стал жертвой вооруженного ограбления.