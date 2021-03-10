Четыре россиянина вошли в сборную разочарований сезона НХЛ

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Четыре россиянина вошли в сборную разочарований нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.

В список попали Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Гусев («Нью-Джерси Дэвилз») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Напомним, что текущий розыгрыш НХЛ стартовал на два месяца позже из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».