Четыре россиянина вошли в сборную разочарований сезона НХЛ
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Четыре россиянина вошли в сборную разочарований нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии The Athletic.
В список попали Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Никита Гусев («Нью-Джерси Дэвилз») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).
Напомним, что текущий розыгрыш НХЛ стартовал на два месяца позже из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Коламбус Блю Джекетс».