Тренер сборной России по лыжам охарактеризовал Большунова одним словом
Вадим Балканов
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер охарактеризовал Александра Большунова одним словом. Об этом сообщает Saechsische.de.
По его мнению, 24-летний россиянин — одиночка.
«Большунов полностью сконцентрирован на себе, не смотрит по сторонам, на каждой тренировке делает больше, чем кто-либо другой. Если его товарищи по команде все еще сидят за обеденным столом, то он будет заниматься в тренажерном зале», — сказал Крамер.
Ранее сообщалось, что четыре россиянина вошли в сборную разочарований нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).