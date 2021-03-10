Роналду впервые за 16 лет не забил в плей-офф Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов туринский «Ювентус» обыграл «Порту», однако по сумме двух матчей уступил лиссабонскому клубу и покинул турнир.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду в двух матчах плей-офф в 2021 году не смог ни разу отличиться. Подобное с 36-летним португальцем случилось впервые с 2005 года, когда он защищал цвета «Манчестер Юнайтед».

Добавим, что в 2006 году Роналду не играл в плей-офф Лиги чемпионов, после чего ежегодно оформлял голы в матчах на выбывание.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.



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