«Барселона» нацелилась на двух футболистов «Манчестер Сити»
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
«Барселона» в предстоящее летнее трансферное окно намерена подписать двух футболистов «Манчестер Сити». Об этом сообщает журналист Франсеск Агилар в своем Twitter.
По информации источника, сине-гранатовые рассчитывают заполучить Серхио Агуэро и Эрика Гарсию в качестве свободных агентов. Эти кандидатуры имеют приоритетное значение.
Отмечается, что другие трансферы будут зависеть от финансового положения клуба.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» поздравил «Порту» с выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов.