Кавани хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Боку Хуниорс»

Луис Кавани, отец нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщил о том, что 34-летний уругваец хочет покинуть свой нынешний клуб.

«Мой сын не чувствует себя комфортно в Англии и хочет снова быть рядом с семьей. Эдинсон собирается играть в Южной Америке. Я хочу, чтобы он играл в команде, которая борется за что-то важное. Эдинсон много разговаривал с Рикельме, и он хотел бы играть за «Бока Хуниорс». Его всегда соблазняла идея поиграть за «Боку». Если он вернется в Южную Америку, он будет склоняться к переходу в «Боку», — сказал Луис Кавани в интервью TyC Sports..

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне на счету 34-летнего игрока шесть голов и две результативные передачи в 18 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что академия литературы Аргентины заступилась за Кавани.