Майгуров объяснил, почему СБР подал в суд на Драчева

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров поделился подробностями по поводу иска СБР к бывшему главе организации, Владимиру Драчеву, поданному в арбитражный суд Москвы.

«Я бы не хотел эту тему комментировать, это наши внутренние дела. Но раз уж эта информация появилась, то поясню. Наше требование к Владимиру Драчеву передать документы относится к бухгалтерским документам, договорам, личным делам. То есть к тому, что обычно передается при смене руководителя. Причина иска в том, что официально эти документы не были переданы. У нас на сегодняшний день не хватает нескольких документов. Почему мы обратились в суд? Потому что на обычную просьбу передать эти документы ответа не было. Вот и все», — заявил Майгуров в интервью РИА «Новости».

Ранее на сайте арбитражного суда Москвы появилась информация, что в иске, поступившем в суд 26 февраля, заявлено требование «об обязании предоставить документы» Драчевым. Другие подробности пока не сообщаются. Суд назначил предварительное заседание по делу на 21 апреля.

Ранее сообщалось, что бывший глава СБР Драчев назвал результат на ЧМ-2021 неудовлетворительным.