Вяльбе рассказала, у кого из российских лыжников самый сложный характер

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о лыжнике с самым сложным характером.

Как заявила Вяльбе, на ее памяти тяжелее всего в этом плане приходилось с двукратным чемпионом мира Сергеем Устюговым.

«Легких на самом деле нет, особенно когда они великие. Все это прекрасно знают, у всех свой сложный характер. Но Серега — самый сложный, это точно.

Он давно уже взрослый, он сформированный, он суперталантливый человек, суперталантливый! Я не хочу никого обидеть, иногда много таланта даже мешает, больше закидонов каких-то. Но я знаю, что Серега с открытым забралом никогда так не тренировался, как Саша Большунов», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

Ранее Вяльбе поделилась мнением о неудачах Устюгова в нынешнем сезоне.