Вдова Брайанта выиграла дело против шерифа Лос-Анджелеса

Вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта Ванесса выиграла дело в суде за право обнародования имен людей, демонстрировавших фото с места трагедии, в которой погибли ее муж и дочь.

По данным The Los Angeles Times, виновниками слитых в сеть кадров были четверо заместителей шерифа Лос-Анджелеса. Их адвокаты намеревались сохранить личности в тайне, однако окружной судья постановил, что их имена могут быть преданы огласке.

Ванесса Брайант подала иск против шерифа, обвинив его сотрудников в том, что они делали фотографии в личных целях. Она потребовала наказать виновных за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение эмоционального вреда.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Коби Брайант и его 13-летняя дочь Джанна погибли 26 января 2020 года при крушении вертолета. Вместе с ними жертвами катастрофы стали еще семь человек.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии принят новый закон после гибели Коби Брайанта.