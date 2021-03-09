Норвежский историк лыжных гонок объяснил, почему удивлен дисквалификацией Клебо

Историк лыжных гонок Тор Готас из Норвегии поделился мнением о случившемся в мужском марафоне на ЧМ-2021.

По итогам инцидента Йоханнес Клебо был дисквалифицирован и лишен золотой медали за создание помех Александру Большунову. Россиянину присудили серебро, а чемпионом стал еще один норвежец Эмиль Иверсен. В настоящий момент сборная Норвегии работает над апелляцией.

Как заявил Готас, он сомневается, что подобное уже происходило в истории.

«Я пообщался с некоторыми людьми и по-прежнему удивлен, что такое произошло. Никто не помнит, чтобы в истории чемпионатов мира или Олимпийских игр в лыжных гонках дисквалифицирован был как раз победитель», — приводит слова Готаса NRK.

Ранее сообщалось, что Клебо попал в заявку сборной Норвегии на финальный этап Кубка мира.