Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира

Александр Большунов примет участие в заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет в швейцарском Энгадине.

Эту информацию в интервью NRK подтвердил тренер сборной России Егор Сорин.

Программа этапа включает в себя масс-старт на 15 км и «королевский» марафон на 50 км. Если норвежец Йоханнес Клебо поедет на турнир, то они с Большуновым снова сойдутся на 50 км.

Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.

Ранее стало известно, что свадьба Большунова состоится 24 апреля.