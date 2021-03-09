Экс-двойной чемпион UFC Сехудо намекнул на возобновление карьеры
Игорь Игнатов
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Бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях и олимпийский чемпион Генри Сехудо может возобновить карьеру.
По словам бойца, он планирует вернуться в октагон и в скором времени встретиться с россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.
«Ребята, следите за ближайшими новостями. Тройной чемпион возвращается. Думаю, что бой-реванш между Яном и Стерлингом состоится. Лично я бы хотел побить их обоих», — произнес Сехудо в эфире программы SportsNation на ESPN.
Сехудо провел на профессиональном уровне 18 боев, одержав 16 побед и потерпев два поражения. В мае 2020-го он объявил об уходе из спорта.