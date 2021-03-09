Крюков назвал все стороны проигравшими по итогам марафона на ЧМ-2021

Олимпийский чемпион 2010 года Никита Крюков назвал все стороны проигравшими по итогам марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает Metaratings.

По его мнению, из-за дисквалификации Йоханнеса Клебо, допустившего столкновение с Александром Большуновым, победителем масс-старта был признан атлет, которого сложно назвать чемпионом.

«То, что Клебо ехал позади и искал коридор — его личные проблемы. Кроме того, после поворота было видно, что Саша стремится занять правый крайний коридор. В итоге норвежец создал ситуацию, в которой пострадал Большунов», — сказал Крюков.

Ранее сообщалось, что Коре Хесфлот, дед норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, назвал марафонскую гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе лучшей в жизни.