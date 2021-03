«Челси» установил рекорд АПЛ

Лондонский «Челси» установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу «сухих» домашних матчей при новом главном тренере. Об этом сообщает ESPN.

Под руководством Томаса Тухеля «синим» на «Стэмфорд Бридж» удается уже пять игр подряд сохранять собственные ворота в неприкосновенности.

Добавим, что «Челси» также не пропускает в четырех матчах к ряду во всех турнирах.



