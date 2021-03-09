Гончаренко считает, что Тутберидзе пожалела Косторную
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко считает, что Этери Тутберидзе пожалела действующую чемпионку Европы Алену Косторную, разрешив ей вернуться в школу «Самбо-70». Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее мнению, заслуженный специалист выставила 17-летней спортсменке крайне мягкие условия.
«Два месяца испытательного срока — это еще мягкие условия. Нужно было обозначить месяц, чтобы человек реально напрягся и продемонстрировал результат.
Иначе нечего тренерам морочить голову, бегая туда-обратно», — сказала Гончаренко.
Ранее сообщалось, что действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова заняла десятое место в рейтинге самых упоминаемых женщин России.