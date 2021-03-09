«Интер» обыграл «Аталанту» Миранчука в матче чемпионата Италии
Вадим Балканов
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В очередном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер» обыграл «Аталанту».
Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Милан Шкриньяр.
Этот успех позволил подопечным Антонио Конте набрать 62 очка и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице Серии А.
Ранее сообщалось, что капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в столичное «Динамо».