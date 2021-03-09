Миранчук отдал 6 точных передач в матче против «Интера»
Вадим Балканов
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отдал шесть точных передач из семи в матче против миланского «Интера» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает Whoscored.
Россиянин вышел на поле на 73-й минуте. За отведенное ему время 25-летний хавбек сумел 15 раз коснуться мяча, один раз выиграть верховую борьбу и совершить пять отборов.
Напомним, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных Антонио Конте.
Ранее сообщалось, что руководство «Ливерпуля» считает разговоры об отставке главного тренера Юргена Клоппа чепухой.