Норвежец Клебо выступит в финале Кубка мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо выступит в финале Кубка мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает Aftenposten.

Последний этап мирового кубка состоится 13 и 14 марта в шведском городке Эндагин.

Отмечается, что победитель чемпионата мира в марафоне Эмиль Иверсен находится на пути в Тронхейм и не выступит на заключительном старте сезона.

Ранее сообщалось о том, что Клебо могут вернуть золото чемпионата мира — 2021 в марафоне.