Вяльбе рассказала о взаимоотношениях с Губерниевым

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о взаимоотношениях с комментатором Дмитрием Губерниевым. Об этом сообщает «СЭ».

«Не делаю для Димы рекламы, поэтому не хочу отвечать на вопросы про него. Он говорит, что мы помирились? А я так не считаю.



Сейчас вы это напишите, а он получит море хайпа и будет счастлив», — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо выступит в финале Кубка мира по лыжным гонкам.