Вяльбе раскритиковал решение о дисквалификации Клебо

Сервисмен сборной России по лыжным гонкам Урмас Вяльбе раскритиковал решение о дисквалификации Йоханнеса Клебо по итогам марафонского забега на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает Delfi.

По его словам, норвежца не стоило так сильно наказывать по итогам гонки.

«Наверное, решение дисквалифицировать Клебо не совсем правильное. Думаю, что честнее было бы вручить Большунову золотую медаль, а ему серебряную. Это то, как я вижу ситуацию.

Клебо помешал, это ясно, за такое нужно наказывать, но не так строго», — сказал Вяльбе.

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