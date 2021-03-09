Дед Клебо назвал марафонскую гонку на ЧМ-2021 лучшей в жизни
Вадим Балканов
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Коре Хесфлот, дед норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, назвал марафонскую гонку на чемпионате мира в Оберстдорфе лучшей в жизни. Об этом сообщает Nettavisen.
По его мнению, для него прошедшая гонка была событием жизни.
«Рискну утверждать, что масс-старт для Йоханнеса оказался лучшей гонкой за всю его карьеру. В ней он четко показал, что является не только спринтером, но и способен показать заметно более широкий репертуар.
У меня нет слов, чтобы описать его выступление», — заявил Хесфлот.
Ранее сообщалось, что сервисмен сборной России по лыжным гонкам Урмас Вяльбе восхитился самоотдачей Александра Большунова на чемпионате мира в Оберстдорфе.