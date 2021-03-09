Капитан «Локомотива» Чорлука может перейти в «Динамо»

Капитан московского «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в столичное «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, хорватский защитник имеет возможность пополнить состав бело-голубых в качестве свободного агента. Руководство динамовцев видит в Чорлуке опытного игрока, способного укрепить линию обороны.

Напомним, что действующее трудовое соглашение Чорлуки и «Локомотива» истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун эмоционально отреагировал на поражение своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина».