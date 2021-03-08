Стерлинг ответил на критику Петра Яна

Боец Алджамейн Стерлинг ответил на критику россиянина Петра Яна.

Напомним, спортсмены встречались 7 марта в рамках турнира UFC 259. Американец выиграл титул чемпиона в легком весе из-за того, что Ян допустил запрещенный удар.

После поединка Стерлинг отметил, что не будет праздновать победу, но затем он выложил фото, на котором он предстал перед близкими и друзьями с чемпионским поясом. Ян раскритиковал его за снимок.

«Ты прав. Я должен был сказать всем, кто вылетел ко мне в Лас-Вегас, чтобы они не приезжали ко мне. Ты считаешь, я должен запереться дома до следующего поединка», — написал Стерлинг в Twitter.

Ране менеджер Петра Яна назвал возможную дату реванша со Стерлингом.