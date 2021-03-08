Футболист после контакта с Халком отлетел на несколько метров

8 марта экс-футболист петербургского «Зенита» Халк дебютировал за «Атлетико Минейро» в матче против «Уберландиа».

В одном из эпизодов игрок «Уберландиа» Франко попытался отобрать мяч у Халка, но он подставил плечо. Франко отлетел от своего оппонента на несколько метров.

Стоит отметить, что «Атлетико Минейро» победил со счетом 4:0.



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