Азмун эмоционально отреагировал на поражение «Зенита» в игре с «Рубином»
Андрей Черников
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Форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун эмоционально отреагировал на поражение своей команды в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», передает сайт сине-бело-голубых.
Встреча завершилась со счетом 1:2.
«Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов. Где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было», — сказал Азмун.