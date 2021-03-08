Комментатор Орлов раскритиковал Дзюбу за незабитый пенальти в игре с «Рубином»

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу за незабитый пенальти в игре с казанским «Рубином», передает «СЭ».

Напомним, сине-бело-голубые уступили со счетом 1:2.

«Дзюба готов на 50-60 процентов. Проиграл дуэль Дюпину при пробитии пенальти. Тот его раскусил. Вратари уже знают, что когда к «точке» подходит Артем, им надо просто перетерпеть», — сказал Орлов.



Ранее «Рубин» обыграл «Зенит» в матче РПЛ.