Тренер сборной Норвегии рассказал о работе над апелляцией о дисквалификации Клебо

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен рассказал о работе над апелляцией о дисквалификации Йоханеса Клебо в марафоне на чемпионате мира, передает Aftenposten.

«Это все больше и больше похоже на помехи со стороны Большунова. Мы считаем, что у нас есть основания обжаловать решение. Мы используем возможности, которые у нас есть, чтобы довести дело до конца», — сказал Монсен.

Напомним, шедший первым Александр Большунов сломал палку после контакта с Йоханнесом Клебо и стал третьим. Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание россиянину помех и лишили золотой медали, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира в итоге стал другой норвежец Эмиль Иверсен.

Ранее Большунов ответил на обвинения норвежского тренера.