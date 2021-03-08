Стали известны возможные изменения в формате Лиги чемпионов

Журналист Роб Хэррис рассказал в своем Twitter о возможных изменениях в формате Лиги чемпионов.

Хэррис утверждает, что до 21 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение увеличить число участников основного этапа соревнований до 36 клубов. На групповом этапе команды сыграют по десять матчей. Между участниками соревнований могут запретить трансферы.



Этот регламент планируется ввести с сезона-2024/25.

Ранее Жоан Лапорта стал новым президентом «Барселоны».