Футболистом ЦСКА интересуется лидер чемпионата Италии

Футболист московского ЦСКА Адольфо Гайч, который выступает на правах аренды в итальянском «Беневенто», может перейти в миланский «Интер», передает Calciomercato.com.

Стоит отметить, что черно-синие хотели заполучить форварда прошлым летом, но сделку заблокировал тренер 18-кратного чемпиона Италии Антонио Конте, который посчитал, что команде не нужен молодой футболист. Сейчас аргентинец рассматривается на роль дублера Ромелу Лукаку.

«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно до конца сезона возможностью продления на один год, если он сыграет 50 процентов матчей. Также клуб может выкупить футболиста за €11 млн.

В турнирной таблице серии А «Интер» занимает первое место, набрав 59 очков.

Ранее «Интер» благодаря дублю Лукаку разгромил «Беневенто» в матче чемпионата Италии.