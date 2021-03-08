«Реал» считает приоритетной задачу покупки Холанда у «Боруссии»
Вадим Балканов
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Мадридский «Реал» считает приоритетной задачу покупки нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает As.
По информации источника, королевский клуб готов потратить на футболиста €270 млн — в эту сумму входит стоимость трансфера и заработная плата норвежского форварда за пять лет.
В руководстве «сливочных» считают, что упускать такого игрока ни в коем случае нельзя.
Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо предсказал команде борьбу за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).