«Реал» считает приоритетной задачу покупки Холанда у «Боруссии»

Мадридский «Реал» считает приоритетной задачу покупки нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает As.

По информации источника, королевский клуб готов потратить на футболиста €270 млн — в эту сумму входит стоимость трансфера и заработная плата норвежского форварда за пять лет.

В руководстве «сливочных» считают, что упускать такого игрока ни в коем случае нельзя.



Ранее сообщалось, что бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо предсказал команде борьбу за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).