Резцова подвергла критике поведение Большунова после финиша марафона

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике поведение Александра Большунова после финиша марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, российский спортсмен не проявил должного уважения к другим участникам масс-старта.

«Когда было награждение, он опустил голову. Все виноваты, а он один хороший, так получается? Сначала говорит, что не пойдет на награждение, но все равно идет. Он не прав.

Будь любезен — поздравить соперников, которые заняли первое и третье место. Он повел себя высокомерно», — сказала Резцова.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался о поведении норвежских лыжников.