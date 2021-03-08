Резцова подвергла критике поведение Большунова после финиша марафона
Вадим Балканов
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике поведение Александра Большунова после финиша марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».
По ее мнению, российский спортсмен не проявил должного уважения к другим участникам масс-старта.
«Когда было награждение, он опустил голову. Все виноваты, а он один хороший, так получается? Сначала говорит, что не пойдет на награждение, но все равно идет. Он не прав.
Будь любезен — поздравить соперников, которые заняли первое и третье место. Он повел себя высокомерно», — сказала Резцова.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался о поведении норвежских лыжников.