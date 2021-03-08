В «Фиорентине» анонсировали медобследование Кокорина
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Пресс-служба «Фиорентины» заявила о том, что российский нападающий Александр Кокорин в ближайшее время пройдет медицинское обследование. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации источника, со дня на день врачи клуба дадут оценку состояния 29-летнего россиянина, после чего будет принято речение касательно возможного возвращения в общую группу.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше Серии А Кокорин провел 79 минут и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» считает приоритетной задачу покупки нападающего Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии».