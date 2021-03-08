«Локомотив» в гостях разгромил «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ

В очередном матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Локомотив» разгромил тульский «Арсенал».

Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» при максимальной вместимости арены в 50% и завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Федор Смолов, Мурило и Рифат Жемалетдинов.

Этот успех позволил подопечным Марко Николича набрать 34 очка и закрепиться на седьмой строчке в турнирной таблице.

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Ранее пресс-служба «Фиорентины» заявила о том, что российский нападающий Александр Кокорин в ближайшее время пройдет медицинское обследование.