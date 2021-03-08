Экс-тренер «Спартака» Рианчо предсказал команде борьбу за чемпионство

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо предсказал команде борьбу за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По его мнению, команда под руководством Доменико Тедеско провела отличный матч против «Краснодара», показав яркую и остроатакующую игру.

Испанец заявил, что если красно-белые продолжат стабильно набирать очки, то смогут оказать серьезное психологическое давление на лидирующий «Зенит».

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг высказался о перспективах Мурада Мусаева на посту наставника клуба.