Бронзовая призерка Олимпийских игр в Турине Ирина Слуцкая порассуждала на тему отношений в паре. Соответствующий пост фигуристка опубликовала в Instagram.

«Я бы не смогла простить мужчине трех вещей: потребительских отношений, неверности, и если бы я была для него не на первом месте», — написала Слуцкая.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» поздравил дам с Международным женским днем пародией на сериал «Молодой папа».