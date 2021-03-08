Лыжник Большунов поблагодарил персонал сборной России

Александр Большунов поблагодарил персонал сборной России за работу на чемпионате мира 2021 года по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Соответствующий пост спортсмен опубликовал в Instagram.

«Вот они, супермены!» — написал лыжник.

Напомним, что по итогам мирового первенства Большунов стал обладателем четырех медалей: одной золотой, двух серебряных и одной бронзовой.

Ранее двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг прокомментировал итоги мужского марафона на чемпионате мира — 2021.