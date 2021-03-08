Лыжник Большунов выиграл больше всех медалей на ЧМ-2021

Российский лыжник Александр Большунов стал лидером прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе по числу выигранных медалей.

Всего на счету 24-летнего спортсмена четыре медали: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

На второй позиции по данному показателю расположился Йоханнес Клебо, выигравший три золотых медали.

Лучшей среди женщин стала Тереза Йохауг, четырежды поднимавшаяся на пьедестал почета.

Ранее двукратный чемпион мира Никлас Дюрхауг прокомментировал итоги мужского марафона на чемпионате мира — 2021.