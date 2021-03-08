Биатлонистка Куклина прокомментировала последнее место в пасьюте

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала последнее место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Instagram.

По ее словам, она не ожидала подобного исхода после неудачи в спринтерской гонке.

«Я думала, что вчера было дно... Но нет, сегодня постучали снизу. День прошел... Забыли, что было. Завтра новый день для новых возможностей! Вывод сделан», — написала Куклина.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.