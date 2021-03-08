Чемпион UFC Стерлинг просил аннулировать результат поединка против Яна

Обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг просил аннулировать результат поединка против Петра Яна, сообщает ТАСС.

По его словам, он никогда не делал фейковых вещей, поэтому настаивал на признании боя несостоявшимся.

«Когда я находился в больнице, я сказал Уайту, что нам нужно отмотать все назад. Я жду реванша против россиянина, он оказался более серьезным соперником, чем я себе до этого представлял», — сказал Стерлинг.



Ранее сообщалось, что Петр Ян негативно отреагировал на желание Алджамейна Стерлинга провести бой с экс-двойным чемпионом Генри Сехудо.