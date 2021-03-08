Депутат Лебедев не нашел заговора против Большунова во время марафона
Вадим Балканов
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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев не нашел заговора против Александра Большунова во время марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».
По его мнению, за последнее время слишком много внимания уделяется темам, никак не связанным со спортом.
«Антироссийских настроений в спорте нет. Давайте перестанем искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Большунов молодец, хороший спортсмен. Мог привезти золото, но привез серебро, это нормальная ситуация. Никакой политики в этом нет», — сказал Лебедев.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал лидером прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе по числу выигранных медалей.