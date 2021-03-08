Депутат Лебедев не нашел заговора против Большунова во время марафона

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Игорь Лебедев не нашел заговора против Александра Большунова во время марафона на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, за последнее время слишком много внимания уделяется темам, никак не связанным со спортом.

«Антироссийских настроений в спорте нет. Давайте перестанем искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Большунов молодец, хороший спортсмен. Мог привезти золото, но привез серебро, это нормальная ситуация. Никакой политики в этом нет», — сказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что Александр Большунов стал лидером прошедшего чемпионата мира в Оберстдорфе по числу выигранных медалей.