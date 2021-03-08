Черданцев предположил, что Тедеско не уйдет из «Спартака»

Спортивный комментатор Георгий Черданцев высказался о возможном продолжении сотрудничества московского «Спартака» с главным тренером Доменико Тедеско. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

«Тедеско стоило получить дисквалификацию, чтобы провести полтора часа рядом с владельцем клуба. А как еще добиться такой длительной аудиенции, да еще на таком позитиве. Проси, что хочешь, в такой момент.

Не удивлюсь, если он подписал новый контракт», — написал Черданцев.

Напомним, что Тедеско объявил о непродлении трудового соглашения с красно-белыми в декабре 2020 года после поражения в матче против петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что владелец футбольного клуба «Спартак-Москва» Леонид Федун остался доволен игрой нападающего Квинси Промеса в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».