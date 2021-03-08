Ребров отказался возглавить ЦСКА из-за отношений России и Украины

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отказался возглавить ЦСКА в декабре 2020 года из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, экс-наставник киевского «Динамо» рассматривался руководством армейского клуба в качестве замены Виктору Гончаренко, однако до конкретного предложения дело не дошло: посредники дали понять, что из-за неблагоприятной политической обстановки подобный союз невозможен.

Напомним, что под руководством Реброва «Ференцварош» впервые за долгое время принял участие в групповом этапе Лиги чемпионов.

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