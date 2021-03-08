Свадьба Большунова состоится 24 апреля

Церемония бракосочетания чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова и Анны Жеребятьевой состоится 24 апреля. Об этом в интервью «СЭ» сообщила Елена Вяльбе.

По ее словам, норвежец Йоханнес Клебо в шутку заявил, что готов поработать во время свадьбы официантом.

«Меня пригласили, пойду с удовольствием. Если посадят за один стол с Клебо, то буду рада. Не знаю, правда, приедет он или нет. Я — ответственная за визы, и его паспорт пока мне не приходил. Но мы его ждем», — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Эмиль Иверсен не согласился с решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) дисквалифицировать Йоханнеса Клебо по итогам марафонской дистанции на чемпионате мира в Оберстдорфе.