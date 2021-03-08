Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Локомотива» на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Бурлак, Рассказов, Бауэр, Ткачев, Ломовицкий, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Луценко.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Мурило, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Арсенал» в Туле в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров отказался возглавить ЦСКА в декабре 2020 года из-за напряженных отношений между Россией и Украиной.