Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко высказался о поведении норвежских лыжников. Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, скандинавы переходят все дозволенные границы и ведут себя на трассе не по-спортивному.

«Норвежцев надо наказывать постоянно за самое малейшее нарушение. Это хамье полное! А еще они отвратительные какие-то: и в лыжах, и в биатлоне. Ну противно же смотреть!

Потом всему миру доказывают, что все вокруг виноваты, а они правы», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что Эмиль Иверсен не согласился с решением Международной федерации лыжного спорта (FIS) дисквалифицировать Йоханнеса Клебо по итогам марафонской дистанции на чемпионате мира в Оберстдорфе.